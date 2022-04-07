Ramazan’da Spora Ara Vermeyin! İşte Ramazanda Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerenler!

Birçok kişi Ramazan’da spor yapmaya ara vermek gerektiğini düşünse de oruç tutarken spor yapmak mümkün. MACFit Lara kulübünden eğitmen Erdem Yetişir, eşlik eden bir sağlık problemi yoksa oruç tutulurken fiziksel aktivite ve egzersiz yapmakta sakınca olmadığını belirterek “Oruç tutarken spor rutininizden ödün vermenize gerek yok, sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmalısınız” diyor.

Birçok kişi Ramazan’da spor yapmaya ara vermek gerektiğini düşünüyor. Ancak uzmanlar, egzersiz düzeninde ve saatlerinde yapılacak küçük değişikliklerle oruç tutarken de spor yapılabileceğini belirtiyor.

Ağır egzersizlerden uzak durun

MACFit Lara kulübünden eğitmen Erdem Yetişir, eşlik eden bir sağlık problemi yoksa oruç tutulurken fiziksel aktivite ve egzersiz yapmakta sakınca olmadığını belirterek “Oruç tutarken spor rutininizden ödün vermenize ye gerek yok, sadece yaptığınız egzersizin şiddetini azaltmalısınız” diyor.

Vücutta depo edilen şekeri azaltan ve terle kaybedilen suyu artıran yüksek yoğunluklu egzersizlerden ramazanda uzak durulması gerektiğini kaydeden Yetişir, “Spor kulübündeyken yaptığınız antrenman sürelerini biraz kısaltıp, dinlenme sürelerini artırabilir, set sayılarını ve kullandığın ağırlıkları azaltabilirsiniz.

Bunun yanı sıra pilates, yoga, reformer pilates, düşük tempolu yürüyüş veya yüzme gibi egzersizleri de tercih edebilirsiniz” önerisinde bulunuyor. İftardan sonra yapılacak egzersizle hazımsızlığın da önüne geçeceğini ifade eden Yetişir, şunları söylüyor:

Su tüketimine dikkat

“İftardan 2-2,5 saat sonra, düşük tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi egzersizler yapabilir. Bunlar yağ yakmaya yardımcı olacaktır. Pilates, yoga gibi egzersizler ise sindirim sistemini harekete geçirerek hazımsızlığı giderir ve vücuttaki ödemi dağıtır. Egzersiz vakti gelmeden önce mutlaka en az 2 su bardağı su tüketmeyi de unutmamak gerekiyor. Egzersizden 1 saat önce ise meyveli yoğurt gibi karbonhidrat ve protein içerikli bir ara öğün tüketilebilir.”

Ramazan ayında spor yapmak için doğru saatleri seçmek gerektiğini vurgulayan Yetişir, bu saatlerin egzersize göre değişiklik gösterdiğini ifade ediyor. Yetişir’in verdiği bilgiye göre, sabah saatlerinde pilates, yoga, yürüyüş yapılabilir. İftara yakın saatlerde ise hemen sonda sofraya oturacak şekilde düşük şiddette ağırlık egzersizi yapılabilir, iftardan 2 saat sonra egzersize devam edilebilir.

Spora başlamak için ideal zaman

MACFit Lara kulübünden eğitmen Erdem Yetişir, henüz düzenli olarak spor yapmayan ancak spora başlamayı düşünenler için en ideal zamanın Ramazan ayı olduğunu söylüyor. Oruç tutmanın metabolizma hızında düşüşe sebep olduğuna dikkat çeken Yetişir, bu düşüşü egzersiz yaparak dengelemenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Sadece Ramazan’da değil, her dönem spora düşük şiddetli ve düşük yoğunluklu egzersizlerden başlamak gerektiğini hatırlatan Yetişir, “Böylece Ramazan’da uygulanacak hafif egzersiz programı, kişiye hem kısa vadeli kazanım sağlayacak hem de ileride yapılacak yüksek yoğunluklu egzersizlere zemin hazırlayarak sakatlıkların önüne geçecektir” diyor.