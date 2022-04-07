07 Nis 2022 - 11:56- Belediyeler G: 07 Nis 2022 - 11:57

Başkan Oğuz Ramazan'da Köylerdeki Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte düzenli olarak yaptığı köy ziyaretlerini sıklaştırdı.

Başkan Oğuz Ramazan'da Köylerdeki Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor! mask
+11
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Oğuz, köylerdeki ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine konuk olarak bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde kontrol ediyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, köy ziyaretlerini Ramazan ayında da sürdürüyor.

Ziyaretleri sırasında çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan Oğuz, köylerdeki genç yaşlı, kadın çocuk tüm vatandaşlarla yakından ilgileniyor. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve hasta vatandaşlar başta olmak üzere evlere konuk olan Oğuz, burada vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde denetliyor.

Asla yalnız bırakmıyoruz

Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, köyler başta olmak üzere tüm mahalleleri ziyaret ederek her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Oğuz, "Bu ziyaretlerimizi özellikle Ramazan ayının gelmesiyle daha da sıklaştırdık.

Buralarda yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını yerinde görüyoruz. Elimizden gelen ne varsa tüm imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Ailemizin hiçbir ferdini asla yalnız bırakmıyoruz. Bu mübarek günlerde bir sıkıntıyı giderebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

07 Nis 2022 - 11:56 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Oğuz Ramazan'da Köylerdeki Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor! mask
Başkan Oğuz Ramazan'da Köylerdeki Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor!
Başkan Ertuğrul Çetin’den Pazarlara Ramazan Ayı Denetimi! mask
Başkan Ertuğrul Çetin’den Pazarlara Ramazan Ayı Denetimi!
Başkan Ertuğrul Çetin’den Öğrencilere Gece Yarısı Sürprizi... mask
Başkan Ertuğrul Çetin’den Öğrencilere Gece Yarısı Sürprizi...
Çankaya’da Asfalt Sezonu Başlıyor... mask
Çankaya’da Asfalt Sezonu Başlıyor...
Çankaya Haber: Kadın Sağlığı Eğitimlerine Başvurular Başladı! mask
Çankaya Haber: Kadın Sağlığı Eğitimlerine Başvurular Başladı!
Keçiören'li Öğrenciler Ar-Ge Merkezini Gezdi! mask
Keçiören'li Öğrenciler Ar-Ge Merkezini Gezdi!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status