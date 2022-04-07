Millet Kıraathaneleri Ramazan’da da Milletin Hizmetinde...

“Ramazan Paylaşmaktır, Paylaşmak İbadettir” anlayışıyla yola çıkan Mamak Belediyesi hem kurduğu iftar çadırlarıyla, teravih sonrası çay tatlı ikramlarıyla hem de millet kıraathanelerinde verdiği iftar yemekleriyle dikkat çekiyor.

Millet kıraathanelerinde kurulan yemek kazanları, iftar saatinin gelmesiyle oruçlarını açmak isteyenlere tek tek ikram ediliyor. İftarlarını millet kıraathanelerinde açanlar verilen hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiriyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan ayında millet kıraathanelerimizin kapılarını da Mamaklılara açtık. Hemşehrilerimiz, millet kıraathanelerimize gelip iftarlarını açabilirler. Mamaklıların iftar sevincine ortak olmak bizleri de mutlu ediyor. Rabbim tutulan oruçları kabul etsin” dedi.