07 Nis 2022 - 12:58- Gündem G: 07 Nis 2022 - 12:59

"Gazi Mustafa Kemal Paşa" Posta Pulları ve İlkgün Zarfı!

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PTT AŞ tarafından hazırlanan "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu 1 TL, 5 TL (26 x 36 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları, söz konusu pullara ait 10 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında 7 Nisan 2022 tarihinde satışa sunuldu.

07 Nis 2022 - 12:58 - Gündem

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