Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA adresinde "Gazi Mustafa Kemal Paşa Konulu Sürekli Posta Pulları 07.04.2022 Ankara" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.
07 Nis 2022 - 12:58- Gündem Güncelleme: 07 Nis 2022 - 12:59
"Gazi Mustafa Kemal Paşa" Posta Pulları ve İlkgün Zarfı!
PTT AŞ tarafından hazırlanan "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu 1 TL, 5 TL (26 x 36 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları, söz konusu pullara ait 10 TL bedelli ilkgün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında 7 Nisan 2022 tarihinde satışa sunuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.