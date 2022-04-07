Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Müjdeyi Verdi!

Sincan ulubatlı hasan ve Fatih mahalleleri yenileme çalışmaları masaya yatırıldı Sincan Belediyesi, Saraycık Kentsel Dönüşüm projesinin ardından şimdi de Ulubatlı Hasan ve Fatih mahallelerinin çehresini değiştiriyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın gayretleriyle, kentsel yenileme projesi başlatılarak bölge modern bir görünüme kavuşacak.

Ulubatlı Hasan Mahallesi yenileme çalışmaları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın girişimleriyle başlıyor. Sincan’da ziyaretlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşen Başkan Ercan projenin son aşamasına ilişkin bilgi verdi.

“Ulubatlı Hasan Mahallemiz ile ilgili kentsel dönüşüm var gündemimizde. Bakanlığımızla sıkı bir mesai yapıyoruz. Vatandaşımızın da memnun olacağı, içine sinen bir çözüm için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Getirdiğimiz aşamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ilettik. Meseleyi enine boyuna masaya yatırdık.

Vatandaşlarımızın taleplerini ilettim. Proje daha ileriye nasıl taşınabilir bu noktalarda bilgilendirme yaptık, karşılıklı istişarelerde bulunduk. Müjde olarak da ifade etmek istiyorum, imar hakkını ciddi oranda arttırıcı sözümüzü Bakanımızdan aldık. Mahalleli kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Projede neler var?

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde prefabrikler ve afet konutlarından oluşan 779.455,12 metrekarelik alan yenilenerek modern yaşam alanına dönüştürülecek.

Yenileme planı içerisinde konut alanlarının yanı sıra ticaret, okul, sosyal tesis, kültürel tesis, camii, sağlık tesisi ve parklar da yapılacak. Vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için çevre düzenlemesi ve yeşil alan projeleri de yenileme kapsamında yer alıyor. Buna göre; 7.786,05 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, 52.694,23 metrekarelik alan ise orman alanı olarak değerlendirilecek.