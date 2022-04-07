07 Nis 2022 - 13:07- Belediyeler G: 07 Nis 2022 - 13:08

ABB Başkentli Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği: Talep Toplama Başvuruları Başladı...!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklerine hız kesmeden devam ediyor.
ABB Başkentli Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği: Talep Toplama Başvuruları Başladı...! mask
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Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu yıl da yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesi (domates, biber ve patlıcan) desteği sağlayacak. İlçelerde talep toplama başvuruları 7-22 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli yerli üreticinin kalkınması kadar üretimi artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesini Başkentli çiftçilerle buluşturan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesini (domates, biber ve patlıcan)üreticilerle buluşturacak. 

BAŞVURULAR BAŞLADI: TALEP TOPLAMA 22 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 7 Nisan’da başlattığı talep toplama başvurularını 22 Nisan tarihine kadar almaya devam edecek.

Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilerden alınacak başvurulara ilk etapta Nallıhan, Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında Muhtarlıklar ve Ziraat Odaları aracılığıyla bilgilendirme yapılarak başvuru alınacak. 

Fide desteğine başvuruda bulunmak isteyen üreticiler “(0312) 507 46 51-55” numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

07 Nis 2022 - 13:07 - Belediyeler

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