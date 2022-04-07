Dünyaca Ünlü Keman Sanatçısı Önder Baloğlu İzmirli Müzikseverleri Bir Mozart ilkiyle buluşturdu!

Baloğlu, kurucusu olduğu Les Essences Oda Orkestrası’yla birlikte 15 Nisan’da da İstanbul’da sahne alacak. Dünyaca ünlü keman sanatçısı Önder Baloğlu, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirli müzikseverlerle buluştu.

Baloğlu, Yaşar Senfoni Orkestrası ile verdiği konserde, keman repertuvarının en gözde eserlerinden olan Felix Mendelssohn Keman Konçertosu’nu solist olarak, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü 40. Senfonisi’ni başkemancı pozisyonundan yöneterek bir ilke imza attı.

İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin katılımcıları arasında Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de yer aldı.

Baloğlu ve Yaşar Senfoni Orkestrası’nın başarılı performansını, müzikseverler ayakta alkışlayarak kutladı. Konserin ilk bölümünde dinleyicilerine seslenen Baloğlu “Bu konser, iki yıl önce olacaktı; ancak malum pandemi koşulları nedeniyle gerçekleşemedi.

Pandemiyi Almanya’da geçirirken, Gedik Sanat ile ‘Sözsüz Günlükler’ projesi gerçekleştirdik ve dünyanın her yerinde yaşayan 24 Türk bestecimize solo keman için minyatürler sipariş edip kaydını gerçekleştirdik.” dedi ve proje çerçevesinde besteci ve orkestra şefi Orhun Orhon’un kendisi için yazdığı minyatürü seslendirdi.

İSTANBULLULARI ‘’KAHVENİN AVRUPA YOLCUĞU’’NA ÇIKARACAK

2010 yılında İstanbul ile eş zamanlı Avrupa kültür başkentlerinden olan Almanya’nın Essen şehrinde Önder Baloğlu tarafından kurulan oda orkestrası Les Essences Oda Orkestrası, dört konseri kapsayacak olan uluslararası turnesinin ilk ayağında İstanbul’da konuk olacak. Baloğlu’nun Türkçede ‘Esans’ anlamına gelen oda orkestrası Les Essences ile birlikte 15 Nisan Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) sahne alacak.

Viyana kuşatmasından itibaren Avrupa kültüründe büyük bir iz bırakan Osmanlı kültürünü, W.A.Mozart, H.I.F.Biber, J.J.Fux ve A.Schmelzer gibi barok ve klasik dönem bestecilerinin eserleri ile ele alan ‘’Kahvenin Avrupa Yolculuğu - Türkenschlacht“ programıyla sanatseverlerle buluşturacak.

SESİ DÜNYA SAHNELERİNDE YANKILANDI

Vadim Guzman, Gordan Nikolic, Ivry Gitlis, Patricia Kopatchinskaja gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle çalışan, Lahey Kraliyet Konservatuarı ve Folkwang Sanat Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Önder Baloğlu, konserlerini Antonio Gragnani 1779 Livorno keman ile sürdürmektedir.

Uzun yıllar Duisburger Philharmoniker ve Deutsche Operam Rhein Düsseldorf-Duisburg’da ‘başkemancı’ olarak görev yapan Baloğlu, Almanya, Türkiye, Avusturya, Finlandiya, İtalya, İsviçre, İspanya, ABD, Kanada, Fransa, Çin, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Arjantin, Portekiz, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Romanya, Kosova, Brezilya ve Peru gibi ülkelerin en prestijli salonlarında da sahne alarak müzikseverlerle buluştu.