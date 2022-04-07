Çankayalılar Dünya Sağlık Günü’nü Kutladı!

Çankaya Belediyesinin vatandaşlara özel hastanelerde indirim sağlayan Sağlık Kart uygulamasının da 5. yıl dönümü de olan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü belediye önünde kutlandı. Stantlarda vatandaşlara kan şekeri, tansiyon ölçümü yapan sağlık çalışanları ayrıca başvuranlara da yeni Sağlık Kart dağıtımı yaptı.

Çankaya Belediyesince başlatılan Sağlık Kart uygulaması ile vatandaşlar, Ankara’da yer alan özel sağlık kuruluşlarında tahlilden, ameliyata pek çok alanda indirimler alarak tedavi imkanı bulabiliyor. Sağlık Kart uygulamasının başladığı 7 Nisan 2017’den bugüne Çankaya Belediyesince protokol yapılan hastane sayısı 42’ye ulaşırken vatandaşlara dağıtılan kart sayısı ise 100 bine yaklaştı.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyecilik anlayışımız gereği sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için şehrimizde yer alan özel sağlık kuruluşlarıyla bir araya gelerek bize özgü bir proje geliştirdik ve ortaya Sağlık Kart çıktı.

Bugüne kadar protokol yaptığımız 42 kuruluş ve dağıttığımız 100 bine yakın Sağlık Kart ile vatandaşlarımızın bütçesine az da olsa katkı sağladık. Projemize destek veren tüm sağlık kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyor, Dünya Sağlık Gününü kutluyorum” dedi.