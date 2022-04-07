07 Nis 2022 - 15:56- Belediyeler G: 07 Nis 2022 - 15:57

Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor!

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 Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıl önce seferleri durdurulan ve bu nedenle daha sonra ağır bakıma ihtiyaç duyulan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattını yenileyerek hizmete açıyor.
Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı Yeniden Hizmete Açılıyor! mask
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EGO Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bakım ve onarımdan geçirilen teleferik hattı, seferlerine 8 Nisan 2022 tarihinden itibaren yeniden başlayacak. Teleferik hattı haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. 21.00-01.30 saatleri arasında ise ulaşım 271-2 otobüs hattı ile Metro ringleri aracılığıyla sağlanacak. 

Pandemi nedeniyle 21 Mart 2020 tarihinde toplum sağlığı gözetilerek ve devlet kurumlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı, ağır bakım ve onarım çalışmalarından sonra yenilerek 8 Nisan Cuma gününden itibaren yeniden hizmete açılıyor. 

BAKIM ONARIM MASRAFI: 26 MİLYON 699 BİN 592 TL

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hattın yeniden hizmete açılması gündeme gelse de ağır bakıma muhtaç kalan teleferik hattı için EGO Genel Müdürlüğü; detaylı tamir, tadilat ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Fransız bir uzmanın hazırladığı rapor da dikkate alınarak EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletmede, 20 adet teleferik direğinin ağır bakım onarımı, 105 adet kabin klemens sisteminin yenilenmesi, istasyon içerisinde 575 adet senkron lastiğin değişimi, 6 adet dönüş çarkında ağır bakım onarım çalışması, özel üretim sinyalizasyon kablosunun değişim çalışmaları yapıldı.

Uzmanlarca yapılan manyetik test sonucunda 1’inci etapta birçok noktada onarılamaz hasarların bulunması nedeniyle 1’inci etapta 3 bin 70 metre taşıma-çekme halatının yenilenerek montajı yapılırken, 2’nci etapta ise 3 bin 960 metre uzunluğundaki halat örüm noktalarında onarıldı.

Yapılan geniş kapsamlı tamir, tadilat ve bakım çalışmalarının 4 milyon 848 TL’si EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 21 milyon 334 bin TL’si ise sigorta şirketi tarafından karşılandı. Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattında yapılan ağır bakım ve onarım çalışmalarının toplam maliyeti 26 milyon 699 bin 592 TL oldu.

HAFTANIN 7 GÜNÜ HİZMET VERECEK

Yenimahalle-Şentepe Teleferik İşletmesi, haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

21.00-01.30 saatleri arasında ise ulaşımın 271-2 otobüs hattı ve Metro ringleri ile sağlanacağı teleferik hattı ile ilgili ayrıntılı bilgiye “ego.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

07 Nis 2022 - 15:56 - Belediyeler

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