Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Radyo Angara’da

Keçiören Belediyesi Radyo Angara Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına geçmeye devam ediyor. Bu kapsamda ‘Ramazana Özel Hayatın Ritmi’ programında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu konuk edildi.
Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi olma başarısı gösteren Güneşdoğdu’yu tebrik etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.