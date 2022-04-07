07 Nis 2022 - 16:00- Belediyeler G: 07 Nis 2022 - 16:01

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Radyo Angara’da

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Muhteşem sesiyle Kur’an okuyan ve çeşitli ilahileri seslendiren Güneşdoğdu aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşamak üzerine çeşitli soruları da yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara da cevap veren Güneşdoğdu’yu vatandaşlar ilgiyle dinledi.
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Radyo Angara’da mask
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Keçiören Belediyesi Radyo Angara Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına geçmeye devam ediyor. Bu kapsamda ‘Ramazana Özel Hayatın Ritmi’ programında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu konuk edildi. 

Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi olma başarısı gösteren Güneşdoğdu’yu tebrik etti.​

07 Nis 2022 - 16:00 - Belediyeler

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