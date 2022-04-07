07 Nis 2022 - 16:00- Belediyeler

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Radyo Angara’da

Muhteşem sesiyle Kur’an okuyan ve çeşitli ilahileri seslendiren Güneşdoğdu aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşamak üzerine çeşitli soruları da yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara da cevap veren Güneşdoğdu’yu vatandaşlar ilgiyle dinledi.