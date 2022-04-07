Sağlık Bakanlığı İŞKUR Kura Sonuçları Belli Oldu... 10 Bin Sürekli İşçinin Kura Sonuçları...!

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımını dün itibariyle kura ile belirlemeye başlamış kuraları canlı yayınlamıştı. İl bazında tek merkezden gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekilişi, pek çok ilde belli olmuştu.
Bugün (7 Nisan Perşembe) ise kalan illerin kura çekilişine devam ediliyor.
İŞKUR kura çekilişi sonrası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmıştı.
Diğer kalan illerin de tamamlanması ardından sonuçların bugün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği duyuruldu.
https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı işçi adaylarının belirli aralıklarla siteyi ziyaret etmesi gerekecek.
KURALARI CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.