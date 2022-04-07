07 Nis 2022 - 16:09- Gündem G: 07 Nis 2022 - 16:10

Sağlık Bakanlığı İŞKUR Kura Sonuçları Belli Oldu... 10 Bin Sürekli İşçinin Kura Sonuçları...!

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Sağlık Bakanlığı başta temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek görevlisi ve şoför olmak üzere işe alacağı toplam 10 bin kişiyi kura çekimiyle belirledi. Sonuçlar diğer illerinden çekilişlerinin tamamlanması ardından bugün (7 Nisan) saat 22.00'de ilan edilecek.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR Kura Sonuçları Belli Oldu... 10 Bin Sürekli İşçinin Kura Sonuçları...! mask
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ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımını dün itibariyle kura ile belirlemeye başlamış kuraları canlı yayınlamıştı. İl bazında tek merkezden gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekilişi, pek çok ilde belli olmuştu.

Bugün (7 Nisan Perşembe) ise kalan illerin kura çekilişine devam ediliyor.

İŞKUR kura çekilişi sonrası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmıştı.

Diğer kalan illerin de tamamlanması ardından sonuçların bugün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği duyuruldu.

https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ sonuç ekranında yaşanan yoğunluktan dolayı işçi adaylarının belirli aralıklarla siteyi ziyaret etmesi gerekecek.

KURALARI CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ

07 Nis 2022 - 16:09 - Gündem

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