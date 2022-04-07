07 Nis 2022 - 16:09- Gündem

Sağlık Bakanlığı İŞKUR Kura Sonuçları Belli Oldu... 10 Bin Sürekli İşçinin Kura Sonuçları...!

Sağlık Bakanlığı başta temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek görevlisi ve şoför olmak üzere işe alacağı toplam 10 bin kişiyi kura çekimiyle belirledi. Sonuçlar diğer illerinden çekilişlerinin tamamlanması ardından bugün (7 Nisan) saat 22.00'de ilan edilecek.