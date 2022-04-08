Tarım ve Orman'da 4 Bakan Yardımcısı Görevden Alındı! Kararlar Resmi Gazate'de Yayınlandı...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcılarından Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alındı. Yerlerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider yeni Tarım Ve Orman Bakan Yardımcıları olarak atandı.
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı aynı atama kararında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yeni bir atama yapıldı.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanırken, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.