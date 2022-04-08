08 Nis 2022 - 02:53- Gündem G: 08 Nis 2022 - 02:55

Tarım ve Orman'da 4 Bakan Yardımcısı Görevden Alındı! Kararlar Resmi Gazate'de Yayınlandı...

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bir müdür görevden alınırken, bir bakan yardımcısı atandı.
Tarım ve Orman'da 4 Bakan Yardımcısı Görevden Alındı! Kararlar Resmi Gazate'de Yayınlandı... mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcılarından Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alındı. Yerlerine; Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider yeni Tarım Ve Orman Bakan Yardımcıları olarak atandı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı aynı atama kararında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yeni bir atama yapıldı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanırken, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı

08 Nis 2022 - 02:53 - Gündem

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