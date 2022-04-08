8 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması Yapıldı!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karara göre; Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atamaları yapıldı.
Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.