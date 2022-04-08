08 Nis 2022 - 03:14- Gündem G: 08 Nis 2022 - 03:15

8 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması Yapıldı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye ilişkin rektör atamalarına yönelik karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
8 Üniversiteye Yeni Rektör Ataması Yapıldı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki karara göre; Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atamaları yapıldı.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

08 Nis 2022 - 03:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Gazi Mustafa Kemal Paşa" Posta Pulları ve İlkgün Zarfı! mask
"Gazi Mustafa Kemal Paşa" Posta Pulları ve İlkgün Zarfı!
6 Ülkenin Savunma Bakanları 'Rusya-Ukrayna' İçin Toplandı! mask
6 Ülkenin Savunma Bakanları 'Rusya-Ukrayna' İçin Toplandı!
'Halk Eğitim' Merkezlerine İlgi Her Ay Artıyor! mask
'Halk Eğitim' Merkezlerine İlgi Her Ay Artıyor!
Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi mask
Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi
Dünya Türk Doğal Taşını Almaya Geldi! mask
Dünya Türk Doğal Taşını Almaya Geldi!
"ATAK" Filipinler'de Uçacak! mask
"ATAK" Filipinler'de Uçacak!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status