“Sağlığınız için Şimdi Harekete Geçin” 11 Nisan Dünya Parkinson Günü...

Parkinson hastalığı, hareketleri etkileyen, ilerleyici bir sinir sistemi bozukluğu olarak tanımlanıyor.1 Dünyada 10 milyon, Türkiye’de ise 150 bin civarında Parkinson hastası olduğu; ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin yeni hastaya teşhis konulduğu tahmin ediliyor.

2 Parkinson hastalığında en yaygın olarak titreme, kas sertliği ve hareket yavaşlığı gibi belirtiler ortaya çıkıyor ve hastalık ilerledikçe bu semptomlar kötüleşebiliyor.3,4 Parkinson hastalığının ileri evresindeki hastalarda düşme ve denge bozukluğu sık görülebiliyor ve hastalar günlük işlerini yardım almadan yerine getiremeyebiliyor.3,4

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği ve Parkinson Hastaları Derneği, global biyofarma şirketi AbbVie’nin koşulsuz katkılarıyla, hastalığın seyrinde düzenli hekim kontrolünün önemine dikkat çekmek amacıyla “Sağlığınız İçin Şimdi Harekete Geçin!” isimli dijital farkındalık kampanyasını hayata geçirdi.

Dijital mecralarda yayına giren farkındalık filminde; Parkinson hastalarının hareketlerindeki yavaşlama, ellerindeki titreme ve kaslarındaki sertleşme gibi belirtilerin hayatlarına olumsuz etkileri anlatılırken, daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için, hastalara hekim kontrollerini zamanında yaptırmaları çağrısında bulunuluyor.

Parkinson hastalığının; hareketlerde yavaşlama, el titremesi ve yürüme sorunlarıyla ilerleyen bir sinir sistemi sorunu olduğunu anlatan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek İnce Günal, hastaların erken tanıyla birlikte zamanında başlanan doğru tedaviyle yaşamın içinde kalabildiklerini belirtti.

Günal, “Hareket, egzersiz, sosyal ilişkiler, düzenli kontrol ve hekim iletişimi; Parkinson hastalığının yönetiminde oldukça önemlidir. Unutkanlık, uyku sorunları, tansiyon düzensizlikleri, kabızlık ve davranış değişiklikleri gibi şikayetlerden yakınan hastaların düzenli kontrollerini mutlaka aksatmadan yaptırmaları gerekir.

Parkinson hastaları, tedavilerini aksatmayarak, düzenli hekim kontrolleri ve düzenli egzersiz ile sosyal hayatın içinde aktif bir yaşam sürerek, uzun yıllar yaşam kalitelerini yüksek tutabilirler. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında, dijital mecralarda paylaştığımız bu farkındalık filmi ile de hasta ve hasta yakınlarına, fiziksel ve ruhsal sağlıkları için hemen harekete geçmeleri ve kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istedik” dedi. Kampanya videosuna AbbVie Türkiye YouTube kanalından erişilebiliyor.

Videoyu izlemek için https://www.youtube.com/watch?v=1yr9TJ2TUxw linkini ziyaret edebilirsiniz.