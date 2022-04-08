Yaz Ayında Cilt Lekelerine Dikkat!

Peki yaz aylarında cilt lekeleri için ne yapmalıyız? Leke tedavisi için yaz aylarında hangi uygulamalar daha uygundur? Tüm sorularımızı Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor yanıtlıyor:

“Hemen size müjdeli bir haberi vereyim, sanılanın aksine yaz aylarında da elbette leke tedavisi yapılabilir. Yazın ve cildinizin tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi önce şu hiperpigmentasyon yani cilt lekesi nedir ona bakalım. Hiperpigmentasyon, ciltte normalden daha koyu olan lekeleri karakterize etmek için kullanılan genel bir terimdir.

Kahverengi, siyah veya gri dahil olmak üzere farklı renkler olabilir ve tipik olarak ciltte artan melanin üretiminden kaynaklanır. Hiperpigmentasyonla mücadele etmek için insanlar yıllar boyunca uğraşıyorlar. Evet çok doğru hiperpigmentasyonun iyileşmesi zaman alır. Aslında, solması 1 yıl bile sürebilir ve daha koyu ten rengine sahip kişilerde bu daha da uzun sürebilir.

Hiperpigmentasyona, cilt lekesine ne sebep olur?

Yüzümüzdeki cilt, hassas bir organdır. Hormonlar, yaşlanma, beslenme, dış etkenler cildimizi etkileyen faktörlerdir. Kısaca cilt lekesi sadece güneşe maruz kalmakla ilgili değildir. Örneğin;

Cilt durumu

Bazı durumlarda, hiperpigmentasyon yüz, boyun, göğüs ve bazen başka yerlerde gri veya kahverengi lekelere neden olan melazma gibi bir cilt durumunun belirtisi olabilir. Hiperpigmentasyon akne, egzama ve sedef hastalığının bir sonucu olabilir . Bu cilt koşulları genellikle yara izine neden olur ve bu da ciltte geride kalan koyu lekelere neden olur.

Hormonlar

Ani melanin sentezini artıran hormon da hiperpigmentasyona neden olabilir. Östrojen ve progesteron, melanin üretimini artırabilir ve elbette genetiğimiz de büyük oranda bir rol oynar. Çünkü melanin üretimimizi ve dağılımımızı düzenleyen perde arkasında çalışan yüzlerce gen var.

Güneşe maruz kalma

Cildin uzun süre güneşe maruz kalması hiperpigmentasyona neden olabilir. Cildinizi renk bozulmasından korumanın en basit yollarından biri, hava nasıl olursa olsun her gün güneş kremi sürmektir.

Şimdi altını kalın bir çizgiyle çizmek istiyorum. Leke tedavisi hakkında en yaygın yanlış düşüncelerden biri, leke tedavisinin yaz aylarında yapılmaması gerektiğiyle ilgili. Ancak bu düşüncenin oluşumundaki temel sebeplerden birisi leke tedavisinin sadece lazer uygulamaları ile düzeltilebileceğine dair yanlış bilgidir.

Yaz aylarında leke tedavisi için lazer kullanımı sorun yaratır ama başka uygulamalarla, leke tedavisine devam edilebilir. Kişiye özel çalışmayı seven bir doktorum ben. Leke çok bireysel bir konu. Lekenin derinliği, lekenin neden kaynaklandığı gibi konular, aslında tedavinin yönünü belirler. Yaz aylarında dediğim gibi kişiye özel kokteyl, peeling ya da kremlerle bu süreci yönetebiliriz. Korumaya geçebiliriz. Artmaması için uygulamalar yapabilir, lazer uygulamaları yapmaktan kaçınmak yeterlidir.”