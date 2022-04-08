08 Nis 2022 - 10:37- Magazin G: 08 Nis 2022 - 10:38

Zeyd'den Ayrılık Şarkısı "Kimsesiz"

ABONE OL Google News Sayfamız

Rap müziğin sevilen isimlerinden Zeyd’in yepyeni teklisi “Kimsesiz”, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.
Zeyd'den Ayrılık Şarkısı "Kimsesiz" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Rap müziğin sevilen isimlerinden Zeyd’in yepyeni teklisi “Kimsesiz”, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sözü ve müziğinde Zeyd ve DoğuSwag’ın imzası olan şarkının düzenlemesi ise Morde’ye ait. Yaylılarını Fatih Mehmet Görcün’ün çaldığı şarkının mix ve masteringini ise Buğra Kunt üstlendi.

Zeyd’in ön planda olduğu ve bu kez tek başına kamera karşısına geçtiği şarkının video klibi Sofa Sanat Ailesinden Umut Kumral Devecioğlu yönetmenliğinde kaydedildi.

Son dönemde konserler ve yeni projelere ağırlık veren sanatçı, diğer yandan “Kimsesiz”i paylaşmanın heyecanını yaşıyor.

Zeyd – “Kimsesiz” single çalışması Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

08 Nis 2022 - 10:37 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Madrid'de Cansu Dere Rüzgarı! mask
Madrid'de Cansu Dere Rüzgarı!
Aşk İddialarına Melisa Özmen'den Yanıt..."Sosyal Medya Hesabım Çalındı" mask
Aşk İddialarına Melisa Özmen'den Yanıt..."Sosyal Medya Hesabım Çalındı"
Baba Dizisinin Büşra'sı Özge Yağız Çok Özel Pozlar İle Gündem Oldu! mask
Baba Dizisinin Büşra'sı Özge Yağız Çok Özel Pozlar İle Gündem Oldu!
Mehmet Baştürk'ün Klibini 2 Günde 140 Bin Kişi İzledi! mask
Mehmet Baştürk'ün Klibini 2 Günde 140 Bin Kişi İzledi!
Cem Belevi 'Sevdim'le Sezon Finalini Yapıyor! mask
Cem Belevi 'Sevdim'le Sezon Finalini Yapıyor!
Gülben Ergen “GülbeNatural”i Tanıttı! mask
Gülben Ergen “GülbeNatural”i Tanıttı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status