Zeyd'den Ayrılık Şarkısı "Kimsesiz"

Rap müziğin sevilen isimlerinden Zeyd’in yepyeni teklisi “Kimsesiz”, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sözü ve müziğinde Zeyd ve DoğuSwag’ın imzası olan şarkının düzenlemesi ise Morde’ye ait. Yaylılarını Fatih Mehmet Görcün’ün çaldığı şarkının mix ve masteringini ise Buğra Kunt üstlendi.

Zeyd’in ön planda olduğu ve bu kez tek başına kamera karşısına geçtiği şarkının video klibi Sofa Sanat Ailesinden Umut Kumral Devecioğlu yönetmenliğinde kaydedildi.

Son dönemde konserler ve yeni projelere ağırlık veren sanatçı, diğer yandan “Kimsesiz”i paylaşmanın heyecanını yaşıyor.

Zeyd – “Kimsesiz” single çalışması Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.