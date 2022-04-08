Çankaya Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu Onaylandı...

Her bir kuruşu nasıl namus gibi görüp harcandığının kanıtıdır" Çankaya Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu, Çankaya Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Faaliyet Raporu'nun onaylandığı meclis oturumunda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "2021 Faaliyet Raporumuz, verdiğimiz 310 Milyon Lira bütçe fazlası, Çankaya Belediyesinin ne kadar doğru bir belediyecilik ortaya koyduğunun, düzgün yönetildiğinin ispatıdır. Her bir kuruşu nasıl namus gibi görüp harcandığının kanıtıdır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYESİ ÇANKAYADIR"

Konuşmasına Belediye Meclisindeki üyelere teşekkür ederek başlayan Taşdelen, Çankaya Belediyesinin ağır ekonomik şartlara rağmen 2021 yılında gelirlerini, kaynaklarını artırarak 310 Milyon Lira fazla verdiğini açıkladı.

2021 yılında yatırıma ayrılan payın yüzde 27 olduğuna dikkat çeken Taşdelen, şöyle devam etti: "8 yılda, belediyemizi bir kuruş dahi borçlandırmadan, hiç kredi kullanmadan hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ilklerin ve rekorların belediyesi haline getirdik. Çünkü biz sadece bugün için değil, Çankayamızın geleceği için de çalışıyoruz.

İddialı söylüyorum, bu pandemi koşullarında, bu ağır ekonomik krizde, tüm bu hizmetleri, bu yatırımları başaran Çankaya, Türkiye'nin en başarılı ilçe belediyesidir. Bu koşullarda 8 yılda geleceksin bütçe büyüklüğünün yüzde 20'sini yatırıma, hizmete çevireceksin, iki yıldır gelirlerini arttırıp bütçe fazlası vereceksin.

Bu büyük başarıdır" Çankaya Belediyesinin 8 yılda hizmete açtığı tüm yatırımları alt alta sıralayan Başkan Taşdelen, "Türkiye'deki ilçe belediyeleri içinde belki de en fazla gelir elde eden, bütçe fazlası veren belediye Çankaya oldu. Şimdi bu doğru çalışmalarımız Çankayamıza hizmete yatırıma gidecek. Hep birlikte önümüzdeki aylarda, kreşlerimizi, Çankaya evlerimizi, yeni parklarımızı, pazaryerlerimizi, spor parklarımızı hizmete açacağız" diye konuştu.