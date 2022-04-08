Başkan Ertuğrul Çetin İftar Davetlerini Geri Çevirmiyor!

Ramazan ayının manevi havasını vatandaşlarla birlikte yaşamak için günün her saati ilçe halkı ile iç içe olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iftar sofralarında da vatandaşların evlerine misafir oluyor.

Her akşam bir eve konuk olan Başkan Ertuğrul Çetin, hem sohbet ediyor hem de iftarını vatandaşlarla birlikte açıyor. İftar sonrasında ise davet üzerine başka hanelere konuk olan Başkan Çetin, çay davetlerini de geri çevirmiyor.

‘‘Ramazan ayının güzelliklerini hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum’’

Ramazan sofralarında vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük keyif aldığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kardeşliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın arttığı Ramazan günlerinde hemşehrilerimizin daveti üzerine bereketli iftar sofralarında bir araya geliyoruz.

Ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarımızla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Rabbim sağlıkla, sıhhatle bayrama ulaşmayı nasip etsin’’ dedi.