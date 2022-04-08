Köpekler Neden Mızmızlanır? Ne İstediğini Nasıl Anlaşılır? Nasıl Durdurulur? Köpeğiniz Çok Mızmızlanıyorsa...

Hospetall Veteriner Kliniği’nden Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Veteriner Dr. Murat Akbaş, köpeklerin sızlanmasının yaygın nedenleri ve mızmızlanmanın nasıl durdurulacağı konusunda şu bilgileri verdi:

“Köpeğiniz aşırı derecede mızmızlanıyorsa, nedenini öğrenmeye çalışmak en iyisidir.

Köpeğinizin dahil olmadığı bir şey yapıyorsanız, (bir telefon görüşmesi, işe odaklanmak, başka bir evcil hayvanla ilgilenmek gibi) sızlanmalar meydana gelebilir. Köpeğiniz sizden yürüyüş, yemek veya oyuncak gibi bir şey isterse, size söylemek için sızlanabilir. Can sıkıntısından dikkatinizi çekmek için sızlanabilir.

Bir köpek endişeli veya korktuğunda da sızlanır. Bir çok köpek hasta veya acı çekiyorsa sızlanır. Köpeğiniz çok mızmızlanıyorsa ve diğer nedenleri ortadan kaldırdıysanız, veterinere gitmelisiniz.

MIZMIZLANMA NASIL DURDURULUR?

Köpeğinizi sızlandığı için asla cezalandırmayın veya bağırmayın, saldırgan davranışlara yol açabilir. Köpeğinizin isteğine hemen teslim olmayın. Her seferinde teslim olursanız, sonunda mızmız bir köpeğe sahip olabilirsiniz. Gerçek bir ihtiyaç olmadığından eminseniz, sızlanmasını görmezden gelmek en iyisidir.”