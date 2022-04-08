Pursaklar’da Çocuklar Teravih Namazıyla Tanışıyor!

Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında eğitim gören çocukları namazla tanıştırmak için Yavuz Sultan Selim Camisi’ne götürdü. Ziyaret esnasında Ramazan Ayı münasebetiyle kılınan Teravih namazının kılınışını anlatan cami imamı, çocuklara temsili Teravih namazı kıldırdı. Yanlarında getirdikleri seccadelerle temsili Teravih namazını kılan minik çocuklar, daha sonra ellerini semaya açarak dua ettiler.
‘‘Öğrencilerimiz aileleri ile birlikte hazırladıkları el emeği seccadeler üzerinde namazlarını kılıp, dualarını ettiler’’
Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden bir tanesi olan teravih namazını çocuklara uygulamalı olarak öğrettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Öğrencilerimiz aileleri ile birlikte hazırladıkları el emeği seccadeler üzerinde namazlarını kılıp, dualarını ettiler.
Ramazan ayının coşkusunu ve heyecanını en içten yaşamaları için çocuklarımızı, teravih namazlarına götürmeye özen gösterelim’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.