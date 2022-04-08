Gülben Ergen Yaza Hazır!

Anlaşma yaptığı yatak firmasının yeni reklam filmini önümüzdeki hafta çekecek olan Gülben Ergen kendi markası 'GülbenNaturel ' içinde şehir şehir gezip kadınlarla buluşacak. Onları dinleyip onlara güzellik sırlarını paylaşarak markasını tanıtacak.
Markası Gülben Naturel‘in gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu dile getiren Gülben Ergen, 'Kullanan herkesten çok güzel geri dönüşler alıyorum ve bu tüm emeklerin karşılığını aldığım için ne kadar doğru bir iş yaptığımı gösteriyor' dedi.
AMERİKA‘DA KONSER…
Gülben Ergen 20 – 21 Mayıs tarihlerinde New York Türk Yürüyüşü'nde de iki gün konser verecek. Ergen, ayrıca Mayıs ayı konser programlarının yanı sıra yaz konserleri için şimdiden takvimini doldurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.