08 Nis 2022 - 11:40- Yaşam G: 08 Nis 2022 - 11:41

Gülben Ergen Yaza Hazır!

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Gülben Ergen yaz konseri takvimini doldurdu. Arka arkaya vereceği konserlerle sevenleriyle yazın buluşacak olan Gülben Ergen, Türkiye'nin her yerinde olacak...
Gülben Ergen Yaza Hazır! mask
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Anlaşma yaptığı yatak firmasının yeni reklam filmini önümüzdeki hafta çekecek olan Gülben Ergen kendi markası 'GülbenNaturel ' içinde şehir şehir gezip kadınlarla buluşacak. Onları dinleyip onlara güzellik sırlarını paylaşarak markasını tanıtacak.

Markası Gülben Naturel‘in gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu dile getiren Gülben Ergen, 'Kullanan herkesten çok güzel geri dönüşler alıyorum ve bu tüm emeklerin karşılığını aldığım için ne kadar doğru bir iş yaptığımı gösteriyor' dedi.

AMERİKA‘DA KONSER…

Gülben Ergen 20 – 21 Mayıs tarihlerinde New York Türk Yürüyüşü'nde de iki gün konser verecek. Ergen, ayrıca Mayıs ayı konser programlarının yanı sıra yaz konserleri için şimdiden takvimini doldurdu.

08 Nis 2022 - 11:40 - Yaşam

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