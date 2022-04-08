Pursaklar'da Ramazan Ayında Sanat Dolu Günler!

Kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu, Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde, Ramazan Ayı da tiyatro gösterileri ile dolu dolu geçiyor.

Başkan Ertuğrul Çetin, tiyatroya gönül veren vatandaşlarla birlikte Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı, görevinden hiç taviz vermeyen, yasalara son derece bağlı, kanun makinesi, taş kalpli bir ağır ceza reisinin vicdan muhasebesinin anlatıldığı "Reis Bey" adlı tiyatro oyununu izledi.

"İlçe sakinlerimizin tiyatro oyunlarına göstermiş olduğu ilgi bizleri bir hayli memnun ediyor"

Ramazan ayında da sanatsal ve kültürel tiyatro gösterilerinin tiyatroseverlerle buluşmaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinin açıldığı günden bu yana ilçemizde gerekli ilgiyi Ramazan ayında da görmeye devam ediyor.

İlçe sakinlerimizin tiyatro oyunlarına göstermiş olduğu ilgi bizleri bir hayli memnun ediyor. Necip Fazıl Kısakürek’in muhteşem eseri Reis Beyi tiyatroseverler ile birlikte izledik. Muhteşem bir oyundu. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek" dedi.