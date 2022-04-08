Başkent’te Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla tüm Başkentlileri Gençlik Parkı Büyük Sahne’de fasıldan gölge oyununa, meddah gösterilerinden konserlere kadar birbirinden renkli etkinliklere katılmaya davet etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya Ramazan ayında da devam ediyor.

Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığının Başkentlilerin doya doya bir Ramazan ayı geçirmesi için Gençlik Parkı Büyük Sahne’de düzenlediği ücretsiz “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan’’ adlı eğlence programları renkli görüntülere sahne oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla tüm Başkentlileri, “Ramazan ayı boyunca iftar sonrası yapacağımız etkinliklerimizle Gençlik Parkı’nda olacağız. Ailenizle birlikte sizler de katılım sağlayabilirsiniz” sözleriyle etkinliklere davet etti.

BAŞKENTLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları oyuncularının geleneksel Türk tiyatro türlerinden olan Hacivat-Karagöz ve Meddah gösterilerine yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçılarından Ayşe Taş’ın verdiği konserde seslendirdiği şarkılara da eşlik ettiler.

Ramazan ayında Başkentlilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten TSM sanatçısı Ayşe Taş, “Koro konserleriyle yıllardır sanatseverlerle buluştum ama ilk defa şahsi olarak Ankaralılara hitap edeceğim. Ramazan ayı için etkinlikler düzenlenmesi ve halka sunulması çok anlamlı. Sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ramazan etkinliklerine katılan tiyatro sanatçıları ve vatandaşlar da düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Korhan Enis Yavuz (ABB Başkent Tiyatroları oyuncusu): ‘‘Geleneksel Türk tiyatro türlerinden olan Meddah gösterisini izleyiciye sunduk. Ramazan ayı olması sebebiyle düzenlenen etkinliklere seyircilerimiz yoğun ilgi gösterdi.’’

-Serkan Yaşar (ABB Başkent Tiyatroları oyuncusu): ‘‘Başkentlilere Hacivat-Karagöz oyununu sergiledik. Oyunumuzu izlemeye gelen aileler güldüler, eğlendiler ve hoş vakit geçirdiler.’’

-Saadet Yılmaz: “Ramazan ayı için düzenlenen etkinlikleri çok beğendim, umarım bu tarz etkinlikler devam eder.”

-Emine Ağaoğlu: “Ramazan ayı etkinliklerini izlemek için arkadaşlarımla beraber Gençlik Parkı’na geldik, eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bizler için kültür sanat ekinlikleri düzenleyen ve Ramazan ayı için programlar hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Gülen Kılavuz: ‘‘Ayşe Taş’ı dinlemek için arkadaşlarımla beraber geldik konser çok güzel ve eğlenceli geçiyor.’’

-Birgül Devrim: “Arkadaşlarımla beraber Ayşe Taş konserini izlemeye geldik, çok eğlenceli ve muhteşem geçiyor. Bize eski Ramazanlardaki şenlikleri yaşattığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.’’

-Sibel Yıldız: ‘‘Ayşe Taş’ı çok seviyorum ve beğeniyorum onu yakından izlemek için konsere geldim ve çok mutluyum.”

ETKİNLİK TAKVİMİ

Ramazan ayı etkinliklerinde çok sayıda sanatçıyı Başkentlilerle buluşturacak olan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ayrıca 14-21 Nisan, 28 Nisan ve Kadir Gecesi’nde Hacı Bayramı-ı Veli Cami avlusunda iftar sonrası programlara da ev sahipliği yapacak.

Bir ay boyunca ücretsiz düzenlenecek etkinlik takvimi şöyle:

-8 NİSAN CUMA

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 NİDA ATEŞ KONSERİ

-9 NİSAN CUMARTESİ

13.00 ÇOCUK OYUNU (BANA BİR MASAL ANLAT)

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-10 NİSAN PAZAR

20.30 FASIL,MEDDAH, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 SAZ SEMAİSİ VE MEHTERAN KONSERİ

-11 NİSAN PAZARTESİ

20.30 FASIL, GÖLGE OYUNU, ORTA OYUNU

21.00 TANİNİ TRİO KONSERİ

-12 NİSAN SALI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-13 NİSAN ÇARŞAMBA

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 ÇİĞDEM GÜRDAL KONSERİ

-14 NİSAN PERŞEMBE

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-15 NİSAN CUMA

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 CANAN BAŞKAYA KONSERİ

-16 NİSAN CUMARTESİ

13.00 ÇOCUK OYUNU (HARİKALAR MUTFAĞI)

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-17 NİSAN PAZAR

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 ÖMER FARUK GÜNEY KONSERİ

-18 NİSAN PAZARTESİ

20.30 -FASIL, GÖLGE OYUNU, MEDDAH

21.00 FİGEN GENÇ KONSERİ

-19 NİSAN SALI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-20 NİSAN ÇARŞAMBA

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 BEKİR ÜNLÜ ATAER KONSERİ

-21 NİSAN PERŞEMBE

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-22 NİSAN CUMA 20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 AYSUN GÜLTEKİN KONSERİ

-23 NİSAN CUMARTESİ

11.00 BANA BİR MASAL ANLAT

13.00 HARİKALAR MUTFAĞI

-24 NİSAN PAZAR

11.00 ODTÜ OYUNCULARI PETER VE WENDY

-25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 FASIL, GÖLGE OYUNU, MEDDAH

21.00 ŞEMS TRİO KONSERİ

-26 NİSAN SALI

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-27 NİSAN ÇARŞAMBA (KADİR GECESİ)

20.30 FASIL, ORTA OYUNU

21.00 ASIM AKKUŞ VE HASAN ÖZER KONSERİ

-28 NİSAN PERŞEMBE

20.30 KENT ORKESTRASI

21.00 TİYATRO OYUNU (SİNEK KADAR KOCAN OLSUN)

-29 NİSAN CUMA

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 YILDIRIM BUDAK KONSERİ

-30 NİSAN CUMARTESİ

13.00 ÇOCUK OYUNU (OTOBÜS DURAĞINDA 3 BENCİL)

20.30 - 21.00 KENT ORKESTRASI

21.00 - 22.00 TİYATRO OYUNU (GECE BOYUNCA)

-1 MAYIS PAZAR (ARİFE GÜNÜ)

13.00 ÇOCUK OYUNU (HARİKALAR MUTFAĞI)

20.30 FASIL, HACİVAT KARAGÖZ

21.00 BİLAL DEMİRYÜREK KONSERİ