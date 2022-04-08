Dikmen Metin Akkuş Mahallesi’nde gecekondu, çadır ve barakaları tek tek temizleyen Büyükşehir Belediyesi, 387 bin 341 metrekarelik alanda toplam 2 bin 866 kamyon hafriyat ve atık çıkarttı. ABB, yaklaşık son iki yılda Başkent genelinde 19 bin 50 kamyon atık topladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf ederek kenti daha temiz bir görünüme kavuşturuyor.

Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atık ve çöpleri temizleyen Kent Estetiği ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Metin Akkuş Mahallesi’nde sürdürülen atık temizleme çalışmalarını tamamladı.

YAKLAŞIK SON 2 YILDA KENT GENELİNDEN 19 BİN 50 KAMYON ATIK TOPLANDI

Büyükşehir ekipleri, 16 Kasım 2021 tarihinden itibaren bugüne kadar bölgeden 2 bin 866 kamyon çöp ve hafriyat temizledi. Metin Akkuş Mahallesi içerisinde kalan gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Metin Akkuş Mahallesi’nde toplam 2 bin 866 kamyon moloz, çöp ve inşaat attığı alımı gerçekleştirdik. Ağustos 2020 tarihinden itibaren de kent genelinden aldığımız toplam atık 19 bin 50 kamyona ulaştı. Buradaki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra temizliğini gerçekleştireceğimiz bölgemiz Mamak Akşemsettin Mahallesi Doğukent Bulvarı olacak. Burada da şimdiye kadar olduğu gibi çalışmalarımıza aynı hızla ve titizlikle devam edeceğiz.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Başkent’te atık seferberliği başlatan ve vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepleri de değerlendiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, tespit edilen noktalarda atık temizliği çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın halk sağlığını tehdit eden, kentte görsel kirliliğe neden olan atıkla mücadele çalışmaları için teşekkür eden Metin Akkuş Mahalle Muhtarı Fevzi Işıldak, şöyle konuştu:

“Burası önceki dönemdeihaleye verildi ama bir türlü yapılmadı. Burası oturulacak gibi bir yer değildi. Mansur Başkanım göreve geldikten sonra hizmet vermeye başladı. Mahalle halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür ederim.”