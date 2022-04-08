Tarımsal Destek Ödemeleri Hesaplarda!

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktardıklarını belirterek, "Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle hesaplara aktarılacak destek ödemelerinde;

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteğinin 127 milyon 810 bin 865 lira, Bombus Arısı kullanım desteği için 10 milyon 364 bin 460 lira, Sertifikalı Fidan kullanım desteği için de 2 milyon 235 bin 556 lira ayrılacağı duyuruldu.

Ayrıca destek ödemelerinde Kırsal Kalkınma Desteği olarak da toplamda 9 milyon 756 bin 242 liranın üretici çiftçinin hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.