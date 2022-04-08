Gölbaşı Belediyesinden Ara Tatile Çıkan Çocuklara “Şenlik” Sürprizi!

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bugün ikinci ara tatile çıkan Gölbaşılı öğrencilere müjdeyi verdi. Başkan Şimşek yaptığı açıklamada, Gölbaşı Belediyesi tarafından ikinci ara tatile çıkan öğrencilere özel Çocuk Şenliği etkinliği düzenleneceğini söyledi.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında gerçekleşecek olan şenliklerde yüz boyama, survivor parkuru, balon dağıtımı, büyük boy zıpzıp, top havuzu benzeri birçok etkinlik yapılacak. Alanda bulunacak olan pamuk şeker standı ise şeker tadında bir gün geçirmek isteyen minikleri bekliyor olacak.

Şenliğin 9 Nisan Cumartesi günü gerçekleşeceğini öğlen 14.00’den akşam saat 19.00 kadar devam edeceğini müjdeleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “ Jonglör gösterisi, yüz boyama, palyaço gösterileri, balonlu etkinlik gibi pek çok eğlence çocuk şenliğimizde siz değerli kardeşlerimizi bekliyor olacak.” diyerek tüm çocukları şenliğe davet etti.