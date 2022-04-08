08 Nis 2022 - 20:08- Gündem G: 08 Nis 2022 - 20:09

'Yavuz' görevine başladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru törenle yola çıktı.
'Yavuz' görevine başladı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ZONGULDAK (İGFA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde bulunan Yavuz'un Türkali-2 kuyusundaki görevinin başlamasıyla Türkiye'nin üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak.

Hali hazırda Fatih gemisi arama sondajlarını gerçekleştirirken, Kanuni gemisi de Türkali kuyularındaki alt tamamlama işlemlerini yürütüyor. Yavuz sondaj gemisi ise Karadeniz'de açılacak 10 Türkali kuyusunda üst seviye kuyu tamamlama görevini yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'ndaki Yavuz sondaj gemisinin uğurlama töreninde konuştu. 

Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimizde Karadeniz'de faaliyetlerini hali hazırda sürdürdüğüne dikkati çeken Bakan Dönmez, "Yavuz'un göreve başlamasıyla üç gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Biz çalışmakla, gayret etmekle ve mücadele etmekle mükellefiz. Takdir de başarı da zafer de Allah'tan. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta olağan üstü bir çalışma devam ediyor" diye konuştu.

08 Nis 2022 - 20:08 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Gazi Mustafa Kemal Paşa" Posta Pulları ve İlkgün Zarfı! mask
"Gazi Mustafa Kemal Paşa" Posta Pulları ve İlkgün Zarfı!
6 Ülkenin Savunma Bakanları 'Rusya-Ukrayna' İçin Toplandı! mask
6 Ülkenin Savunma Bakanları 'Rusya-Ukrayna' İçin Toplandı!
'Halk Eğitim' Merkezlerine İlgi Her Ay Artıyor! mask
'Halk Eğitim' Merkezlerine İlgi Her Ay Artıyor!
Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi mask
Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi
Dünya Türk Doğal Taşını Almaya Geldi! mask
Dünya Türk Doğal Taşını Almaya Geldi!
"ATAK" Filipinler'de Uçacak! mask
"ATAK" Filipinler'de Uçacak!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status