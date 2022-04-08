'Yavuz' görevine başladı!

ZONGULDAK (İGFA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde bulunan Yavuz'un Türkali-2 kuyusundaki görevinin başlamasıyla Türkiye'nin üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak.

Hali hazırda Fatih gemisi arama sondajlarını gerçekleştirirken, Kanuni gemisi de Türkali kuyularındaki alt tamamlama işlemlerini yürütüyor. Yavuz sondaj gemisi ise Karadeniz'de açılacak 10 Türkali kuyusunda üst seviye kuyu tamamlama görevini yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'ndaki Yavuz sondaj gemisinin uğurlama töreninde konuştu.

Fatih ve Kanuni sondaj gemilerimizde Karadeniz'de faaliyetlerini hali hazırda sürdürdüğüne dikkati çeken Bakan Dönmez, "Yavuz'un göreve başlamasıyla üç gemimizle aynı anda Karadeniz'deki operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Biz çalışmakla, gayret etmekle ve mücadele etmekle mükellefiz. Takdir de başarı da zafer de Allah'tan. Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için Filyos'ta olağan üstü bir çalışma devam ediyor" diye konuştu.