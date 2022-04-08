Türkiye geneli, 5 bin yangın işçisi alınacak!

KİLİS (İGFA)- Geçtiğimiz günler içerisinde resmi gazete de yayınlanan haber üzerine alınacak işçilerin şartlarının belirleneceği ve alımların önümüzde ki günler içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.
Kilis’te orman yangınları için mücadele edecek ve alınacak kişi sayısının da 5 bin kişi içerisinde yer aldığı belirtilirken şartların önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.