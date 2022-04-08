Türkiye geneli, 5 bin yangın işçisi alınacak!

KİLİS (İGFA)- Geçtiğimiz günler içerisinde resmi gazete de yayınlanan haber üzerine alınacak işçilerin şartlarının belirleneceği ve alımların önümüzde ki günler içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.

Kilis’te orman yangınları için mücadele edecek ve alınacak kişi sayısının da 5 bin kişi içerisinde yer aldığı belirtilirken şartların önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.