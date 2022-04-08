En yüksek reel getiriyi külçe altın kazandırdı!

ANKARA (İGFA) - Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,21 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,99, BIST 100 endeksi yüzde 3,65, Euro yüzde 4,74, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,25, Euro yüzde 1,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,06 ve DİBS yüzde 8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.