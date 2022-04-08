Bakan Koca duyurdu... Nisa bebekten sevindirici haber

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Nisa bebeğin durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, “Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerini kullandı.