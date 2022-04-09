ABB 108 İş Yerini Kiraya Vermek Üzere İhaleye Çıkıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı; şehrin birçok noktasında belediyeye ait dükkân, depo ve düğün salonu ile otel binası ve kır bahçesini ihale yoluyla kiraya verecek. Aralarında Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ve Kocabeyoğlu Pasajı’nın da yer aldığı 108 taşınmazın kiralama ihalesi, 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

14 Nisan 2022 Perşembe günü kapalı zarf usulü ile tekliflerin alınmasının ardından açık artırma yöntemiyle Encümen huzurunda düzenlenecek ihale, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

DEĞERLİ TAŞINMAZLAR KİRALANACAK

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Anafartalar Çarşısı’nda 38, Ulus İş Hanı’nda 62, Kocabeyoğlu Pasajı’nda 2, Sıhhiye Fuar Çarşısı, Hacıbayram Veli Caddesi Kitapçılar Çarşısı ve Hacıbayram Veli Caddesi üzerinde bulunan dükkân ve depolar başta olmak üzere Kurtboğazı Rekreasyon Alanı, Nallıhan Hoşebe Mesire Alanı ile Karagöl Tabiat Parkı’ndaki taşınmazları kiraya verecek.

İş yerlerini kiralamak için talepte bulunan istekliler, ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7’nci katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (14/04/2022) saat 12.00’ye kadar teslim edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi 1’inci kattaki toplantı salonunda saat 14.00’te düzenlenecek kiralama ihalesine katılmak isteyenler detaylı bilgiye ‘(0312) 507 25 89’ no.lu telefondan ulaşabilecek.