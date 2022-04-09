Taşdelen Vatandaşlarla İftarda Buluştu!

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, engelli vatandaşlar için iftar yemeği düzenledi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde, Başkan Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi öğrenci ve velilerinin yanı sıra, Çankaya Görme Engelliler Spor Kulübü, Çankaya Belediyesi Farklı Renkler ve Sesler Korosu, SERÇEV, özel eğitim kurumlarından öğrenci ve velileri de katıldı.

TAŞDELEN: “SİZLERLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini dileyerek konuşmasına başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu akşam iftar soframızı paylaştığımız için çok mutluyum. Çünkü, Ramazan paylaşmak demektir. Çankaya’da kimse yalnız değildir, bütün hizmetlerimizi bunun üzerine inşa ediyoruz. Siyasi görüşü, inancı, yaşam biçimi ne olursa olsun hiçbir şekilde ayrım yapmıyoruz çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz” dedi.

Taşdelen sözlerini; “Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, biz sizlere ne kadar hizmet edersek, sizlerin yüzünüzde ne kadar mutluluk yaratırsak biz de o kadar mutlu oluyoruz. Sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde tamamladı.

İftar yemeğinin ardından Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan da engelli bireylere desteğinden dolayı Alper Taşdelen’e teşekkür ederek plaket sundu.