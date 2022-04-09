ABB’nin Web Sitesi Yenilendi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin belediye ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere daha kolay ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla resmi internet sitesini yeniledi. Yazılımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılan ve görsel zenginliğe kavuşturulan ‘https://www.ankara.bel.tr/’ web sitesi; ihale duyuruları, haberler, Başkent 153, etkinlikler, sosyal hizmetler, belediye rehberi, online hizmetler, projeler, ulaşım hizmetleri gibi birçok bilgiye erişim kolaylığı da sağlayacak.

Görsel zenginliği artırılan ‘https://www.ankara.bel.tr/’ adresinin ana ekranında Ankara’nın simgesi hâline gelen tarihi ve turistik mekânların görüntülerine de yer verildi.

WEB SAYFASI YENİ TASARIMIYLA DAHA MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Kurumsal web sitesinde yer alan Başkent 153, haber ve projeler, etkinlikler, sosyal hizmetler, belediye rehberi ile online işlemler başta olmak üzere birçok bilgiye erişim kolaylaşırken, arayüzü de daha sade ve pratik hâle geldi.

Görsel ve fonksiyonel açıdan modern bir görünüme sahip olan yeni site; Ankara ile ilgili fotoğraf ve videolarla da kullanıcı dostu özelliğe kavuşturuldu. Farklı cihazlara uyumlu yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlayacak internet sitesinin yazılımı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından yapılırken, yeni tasarım ve yazılım altyapısı ile menülere erişim daha da kolaylaştırıldı.