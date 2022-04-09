Çankaya Müzik Atölyesi'nden Davet: "Benimle Oynar Mısın?"

Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 16 Nisan'da Çankaya Müzik Atölyesi'nin düzenleyeceği "Benimle Oynar mısın?" etkinleriyle başlıyor. Müzik Atölyesi, 16-17 Nisan'da tiyatro gösterileri, mini konserler, oyuncak tasarım ve oyun atölyeleriyle Çankayalı çocuklar için dolu dolu bir hafta sonu hazırladı.

Dans ve müzik eşliğinde sürecek ücretsiz etkinliklere katılmak isteyen Çankayalılar, 12 Nisan'a kadar (0312) 229 67 52 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir. Çankaya Belediyesi olarak ulusal egemenliğin 102. yılında dolu dolu bir kutlama programı hazırladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Her zaman söylüyoruz; kreşlerimiz, müzik atölyelerimiz, Çankaya Evlerimiz, 23 Nisan Çocuk Evimiz, bebek kütüphanemizle biz en çok çocukların belediyesiyiz. Bu yıl da 1000 Çocuk Korosu konseri ve diğer etkinliklerimizle Nisan ayı boyunca Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız.

Minik Çankayalılar kitaplar arasında masallarla, oyunlarla büyüyecek. Çocuklarımızı bilgiyle, birçok beceriyle buluşturacağız" dedi. Yıldızevler Mahallesi Alkım Caddesi'nde yer alan Çankaya Müzik Atölyesi'nde düzenlenecek "Benimle Oynar Mısın?" etkinlerinin takvimi ise şöyle:

16 Nisan Cumartesi 14.00 – 16.00

- Anlatı Tiyatrosu

- Dans Atölyesi (Hareket Zamanı)

17 Nisan Pazar 14.00 – 16.00

- Oyun Zamanı Atölyesi

- Oyunlarla Yoga Atölyesi

(Duygularım ve Bedenim Bana Arkadaş)

- Oyuncak Tasarım Atölyesi

- Çocuk Hakları Kutu Oyunları