Mamak Haber: Şehit Yakınları ile İftarda Buluştular!

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Cenab-ı Hak bizleri şehitlerimizin emanetlerine mahcup etmesin. Devletimizin bütün kurumları sizlere mahcup olmamak için elinden gelen gayreti gösteriyor” diye konuştu.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ise “Kaymakamlığımız, belediyemiz, kurumlarımız her zaman şehit ailelerimizin yanında. Bu bizim en önemli görevimiz ve sorumluluğumuz. Çünkü şehit ailelerimiz bizlere şehitlerimizin birer emanetidir” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yaptığı konuşmada “Ramazan akşamında iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli şehitlerimizin aileleriyle beraberiz. Hepsinden Allah razı olsun. Bedir’den Malazgirt’e, Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşı’na, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a, 15 Temmuz’dan bugüne bayrağı için, vatanı için, inancı için değerleri için canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ise 11 ayın sultanı Ramazan ayında şehit yakınları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı, ”Her zaman yanınızdayız” dedi.

İftarlar açıldı, sohbetler edildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse her bir şehit ailesi ile yakından ilgilendi. Şehit aileleri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti. İftar yemeği, Ramazan etkinlikleriyle son buldu.