09 Nis 2022 - 12:38- Belediyeler G: 09 Nis 2022 - 12:39

Mamak'ta Ramazan, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleriyle Renkleniyor

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Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri Ramazan’da yine izleyicilerle buluşuyor. Sunuculuğunu Uğur Arslan’ın yaptığı Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin ilk konuğu ünlü müzisyen Ali Kınık’tı. 

Mamak'ta Ramazan, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleriyle Renkleniyor mask
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Musiki Muallim Mektebi’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen program için Uğur Arslan ve Ali Kınık, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti. 

1924 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, orta dereceli okullara müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatıyla yeniden restore edilmiş, hizmete açılmıştı. Uğur Arslan, “Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye tarih kokan bu binayı, Türkiye’nin en eski konservatuarlarından biri olan Musiki Muallim Mektebi’ni yeniden kültürel faaliyetlerin merkezi haline dönüştürdüğü için çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

Sohbetler edildi, Ali Kınık birbirinden güzel şarkılarıyla kulakların pasını sildi. 

Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri, Ramazan boyunca her hafta Cuma ve Cumartesi günleri Uğur Arslan’ın sunumu ve değerli konuklarla Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. 

“İnsanı ihya eden belediyecilik” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de “Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerimiz ile bu Ramazan da dijital ortamda hemşehrilerimizin evlerine konuk oluyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sadece inşa eden değil, insanı ihya eden bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

09 Nis 2022 - 12:38 - Belediyeler

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