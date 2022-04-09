ABB Başkanı Mansur Yavaş İftarını Üniversite Öğrencileriyle Yaptı!

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda gençlere piknik sözü veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Bir sıkıntınız olduğunda bize bildireceksiniz, biz de karşılığında çözeceğiz” dedi.

Toplumun her kesiminin düşüncelerini dinleyerek çözüm odaklı hizmet anlayışını hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te öğrenim gören öğrencilerin de ihtiyaçlarını belirleyerek destek olmaya devam ediyor.

Yavaş, Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesinin Mamak Araplar’daki sosyal konutlarında misafir edilen binlerce üniversite öğrencisiyle bir araya gelerek iftarını açtı.

ÜNİVERSİTELİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Başkent’e üniversiteyi okumaya gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlarını yurda çeviren Yavaş, iftar programına eşi Nursen Yavaş ile katıldı.

Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen iftar programında öğrencilerle uzun uzun sohbet eden Yavaş, öğrencilerin taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

ÖĞRENCİLERDEN YAVAŞ’A ŞARKILI SÜRPRİZ

Okumaya geldikleri Ankara’da kendilerini yalnız bırakmayıp, barınma ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Yavaş’a teşekkür eden üniversite öğrencileri, salondaki ışıkları söndürerek hep bir ağızdan ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını seslendirerek sürpriz yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisine büyük ilgi gösteren öğrencilerin isteklerini kırmayarak, hepsiyle fotoğraf da çektirdi.

YAVAŞ: “HEPİNİZ BİZİM EVLATLARIMIZSINIZ”

Öğrencilere ekonomik yönden destek olacak projeleri hayata geçireceklerini anlatan Yavaş, çeşitli nasihatlerde de bulundu:

“Bir aile ortamında bulunmanızı istiyoruz, hepiniz bizim evlatlarımızsınız. Bir sıkıntınız olduğunda bize bildireceksiniz biz de çözeceğiz. Bir an evvel okulu bitirip hayata katılmanız, Türkiye’ye güzel hizmetler yapıp yurt dışına gitmemenizi sağlamak hepimizin elinde. Mayıs ayında tekrar bir araya geleceğiz.

İnşallah bir bahar günü hep birlikte Çubuk Barajı’nda olacağız. Belediyemizin marketinde öğrencilere indirimli satış yapılıyor ama Başkent Kart’a ayrıca bir indirim olması lazım. Kartlarınıza ayrıca öğrenci indirimini de tanımlayacağız. Karşılığında başarı başarı başarı… Söz mü?”

“Sene sonunda hepinizin notlarını kontrol edeceğim” diyen Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye için ileride güzel bir gelecek bekliyorsak, hepimiz haklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bizim yaptığımız hizmetler sizlerden aldığımız paraların karşılığı olan hizmetler. Bakın ne güzel, otobüs istiyorsunuz, başka şeyler istiyorsunuz. Niye? Çünkü bedelini ödüyorsunuz.

Hayali ve çöp projelere para yatırmak gibi bir lüksüm olamaz çünkü paranın sahibi ben değilim. Belediyenin yaptığı birçok hizmeti aslında hükümet yapacak durumda. Bunların yerel yönetimlere devredilmesinin en önemli sebebi şudur: Bakana ulaşamayabilirsiniz ama belediyeye ve birimlerine her şekilde ulaşabilirsiniz.

Yaşadığınız yerde önceliği belirleyip, belediyeye bildirmeniz lazım. Vatandaşların ‘Bizim önceliğimiz şu. Gidip bizim paramızı boşa götürme, hayali projelere götürme. Gel önce bizim isteğimizi, acil ihtiyacımız olanı yap’ demesi için yerel yönetimler var olmuştur. Yerel yönetimlerin etkili olması için de vatandaşların yönetime katılması lazım. Bize taleplerinizi iletmenizi istiyoruz.”