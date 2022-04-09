09 Nis 2022 - 20:12- Belediyeler G: 09 Nis 2022 - 20:13

Gölbaşı’nda Çocuklar “Şenlik” ile Doyasıya Eğlendi!

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Ankara’nın Gölbaşı İlçesinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından ara tatile çıkan öğrenciler için Çocuk Şenliği düzenledi. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Gölbaşı’nda Çocuklar “Şenlik” ile Doyasıya Eğlendi! mask
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Şenlikte çocuklar, yüz boyama, survivor parkuru, balon dağıtımı, büyük boy zıpzıp, top havuzu benzeri birçok etkinlik ile doyasıya eğlendi. Ayrıca alanda kurulan pamuk şeker standı ise çocuklara şeker tadında bir gün geçirmelerini sağladı.

Anne baba ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenerek, fotoğraf çektirdi. Oyun alanlarında ve parkurlarda eğlenen çocukların mutluluğuna ortak olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaz boyunca çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyleyerek, şenliğe katılan ailelere teşekkür etti.

Gün boyu süren şenlikte çocuklar eğlencenin keyfini yaşarken, aileleri de “Çocuklarımız bu etkinlikle mutlu oldu. Çok güzel bir şenlik oldu ” diyerek etkinliği düzenleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

09 Nis 2022 - 20:12 - Belediyeler

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