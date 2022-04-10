10 Nis 2022 - 11:21- Gündem G: 10 Nis 2022 - 11:22

Nisan ayında kar yağacak! İşte 10 Nisan 2022 Hava Durumu...

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Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinde Pazartesi günü başlayıp 4 gün sürecek kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Nisan ayında kar yağacak! İşte 10 Nisan 2022 Hava Durumu... mask
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ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü haftalık raporuna göre Türkiye kuvvetli sağanak yağış etkisi altına girecek. Özellikle 4 gün için saat saat uyarı yapıldı. Ve yağışlar kara dönecek.

Pazartesi gelen soğuk havayla özellikle gece ve ertesi gün sabah yüksekler ince beyaz örtüyle kaplanabilir.

Özelllikle Karadeniz ile Anadolu'nun yüksek kesimlerinde gelmesi beklenen kar yağışı sonrasında sıcaklık artışı Çarşamba günü batıdan başlayarak hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ise Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra (Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

10 Nis 2022 - 11:21 - Gündem

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