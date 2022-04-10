Yasadışı bahis, kumar ve tombalada 72 gözaltı

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala suçlarına yönelik ülke genelinde 10 bin 126 ekip, 33 bin 994 personelin katılımıyla Yasadışı Bahis ve

Kumar ve Tombala uygulamaları yapıldı.

Yasadışı Bahis uygulamasında; 13 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 60 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 98 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulanırken, 24 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca aranan 361 şahıs da yakalandı.

Ekiplerin Kumar ve Tombala uygulamasında ise 17 bin 269 işyeri ve 2 bin 51 dernekte toplamda 48 şahıs gözaltına alındı. Aranan 341 şahsın yakalandığı uygulamalarda, 120 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 558 şahıs hakkında ise idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Ayrıca 131 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda; 8 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26.935 TL para, 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet oyun makinesi, 13 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2.050 adet kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 adet horoz ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyallere de el konuldu.