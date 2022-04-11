11 Nis 2022 - 10:10- Gündem G: 11 Nis 2022 - 10:11

Teşvikler Elektrikli Araca İlgiyi Artıracak!

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Tüm dünyada elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe hızla yaygınlaşıyor. Buna bağlı olarak altyapıdaki çalışmalar ve gelişmeler de tüm hızıyla devam ediyor.
Teşvikler Elektrikli Araca İlgiyi Artıracak! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de 300 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan şarj operatörü şirketlerinden bir olan Sharz.net’in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, gündemdeki teşvik konusunu değerlendirdi.

Türkiye’de yaklaşık 7 bin araç ve bu araçlara hizmet veren 2 bin üzerinde şarj istasyonu mevcut olduğuna dikkati çeken Şengönül, "2030 yılında 1 Milyon elektrikli araç ve yaklaşık 20 bin şarj istasyonu olması bekleniyor.

İlerleyen dönemde artık insanların alışkanlıkları değişecek, akaryakıt istasyonundan enerji almak yerine evlerinde, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, dinlenme tesis otoparklarında araçlarını şarj edebilecekler. Kamu tarafında yapılan düzenlemeler ve teşvikler, altyapının daha sağlıklı ve sistemli olabilmesini sağlayacak. Teşvikler sonrasında elektrikli araçlar olan ilgi de artacak" diye konuştu.

Şengönül, yatırımın geri dönüşümü 10 yılı aşacak şarj istasyonu ağı projeleri için yatırım teşvikinin son derece önemli olduğunu kaydederken, bu konudaki ev, araç sayısının artmasının hızlı şarj istasyonları sayısına ve ülke çapında yaygınlığına bağlı olduğunu söyledi.

11 Nis 2022 - 10:10 - Gündem

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