11 Nis 2022 - 10:15- Belediyeler G: 11 Nis 2022 - 10:16

Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi’ne Kayıtlar Sürüyor!

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi’nde kayıtlar devam ediyor. 6-12 yaş arası çocuklara yönelik resim, seramik, satranç, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Fransızca dil kursları ile çocuk yogası derslerine katılmak isteyenler başvuruda bulunabilirler.  

Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi’ne Kayıtlar Sürüyor! mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2021 yılında hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi, yabancı dil, resim, seramik, satranç ve çocuk yogası derslerine kayıt almaya devam ediyor.  

İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Fransızca dil kurslarına yönelik kurslara katılmak isteyenler Yaşamkent Mahallesi 3296. Cadde ile 3208. Sokak Kesişiminde bulunan 23 Nisan Çocuk Evi’ne başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlar, 543 30 38 numaralı telefondan da detaylar hakkında bilgi alabilirler.  

23 Nisan Çocuk Evi’nde ayrıca 0-12 yaş çocuklar için doğum günü ve mezuniyet partileri de düzenlenebiliyor. Çocuklarına özel parti yapmak isteyen ebeveynler, 23 Nisan Çocuk Evi’nin ferah ve konforlu ortamında hizmet alma imkanı buluyor.  

11 Nis 2022 - 10:15 - Belediyeler

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