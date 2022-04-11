Çankaya 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü Kutluyor...

14-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek kutlamalarla Çankayalıları sanatla dolu bir hafta sonu bekliyor. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi'nin ev sahipliğindeki kutlamalarda 7'den 77'ye her yaştan Çankayalı sanatın her dalından birbirinden güzel etkinlikleri takip edebilecek.

14 Nisan'da 75. Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görülen Anons filminin gösterimi ve söyleşisi de yapılacak. İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tane Doğan'ın moderatörlüğünde, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve Senarist Sinan Yusufoğlu’nun katılacağı söyleşi de aynı gün gerçekleşecek.

Dünya Sanat Günü’ne özel film gösterimi ve söyleşi ile başlayacak etkinliğin takvimi şöyle:

14 Nisan 2022, Perşembe - “Anons” Dünya Sanat Günü’ne Özel Film Gösterimi & Söyleşi Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat: 19.00

15 Nisan 2022, Cuma - Dünya Sanat Günü’nde Emre Yılmaz ile Doodle Atölyesi (Çocuklar için) Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat: 15.00 / 17.00 - Tiyatro Sporu Gösterisi Yer: Yılmaz Güney Sahnesi Saat: 15.00 - “Tango” Dünya Sanat Günü Özel Konseri Yer: Yılmaz Güney Sahnesi Saat: 19.00

16 Nisan 2022, Cumartesi - Aridu Galaktik DJ / Dünya Sanat Günü Özel Etkinliği Yer: Yılmaz Güney Sahnesi Saat: 11.00 / 14.00 - Damda Deli Var / Dünya Sanat Günü Özel Etkinliği Yer: Yılmaz Güney Sahnesi Saat: 20.00 - Marcel Proust Döneminde Salon Müziği Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat: 19.30

17 Nisan 2022, Pazar - Dünya Sanat Günü’nde Emre Yılmaz ile Doodle Atölyesi (Yetişkinler için) Yer: Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Saat: 15.00 / 17.00