11 Nis 2022 - 10:54- Belediyeler G: 11 Nis 2022 - 10:55

Başkan Oğuz İftarda Gönül Sofralarına Misafir Oluyor...

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, evlerine konuk olduğu vatandaşlarla birlikte iftar yapıyor. Oruçlarını misafir olduğu vatandaşlarla birlikte açan Oğuz çifti, aileden biri gibi karşılanıyor.
Başkan Oğuz İftarda Gönül Sofralarına Misafir Oluyor... mask
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, iftar vakitlerinde vatandaşlara sürpriz yaparak, evlerine misafir oluyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Oğuz çifti, hâl hatır sorduğu ev halkıyla hasbihal ediyor.

Evdeki çocuklarla sohbet ederek onlarla şakalaşan Oğuz çifti, kendilerine satranç takımı, kitap, oyuncak ve çeşitli hediyeler veriyor. Oğuz çifti daha sonra oruçlarını ev halkıyla birlikte açıyor. Oğuz çifti son olarak ise Pala Ailesi’nin evine konuk oldu. Oğuz ve eşi, iftarın ardından sıcacık çaylar eşliğinde aile üyeleriyle sohbet etti. 

“Kahramankazan’da büyük bir aileyiz” 

Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirten Başkan Oğuz, göreve başladığı günden bu yana ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Sevgi, hoşgörü ve dayanışma ayı olan Ramazan’da da vatandaşlarla sürekli olarak bir arada olduklarını ifade eden Oğuz, “Ailelerimizle bu mübarek ayın coşkusunu, neşesini paylaşıyoruz.

İftar sevinçlerine ortak oluyoruz. Hasta vatandaşlarımızı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyerek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hâl hatır soruyoruz. Mübarek Ramazan-ı Şerif’te gönül sofralarını bize açan kardeşlerimizle birlikte olmak, gönüllere girebilmek bizim için en büyük mutluluk” diye konuştu.

11 Nis 2022 - 10:54 - Belediyeler

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