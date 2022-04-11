11 Nis 2022 - 10:57- Belediyeler G: 11 Nis 2022 - 10:58

Mamak Mersin'den Galibiyetle Döndü!

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Play off ilk turuna ilk turda saha avantajı ile başlamak için  deplasmanda Mersin BŞB ile karşılaşan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son çeyrekte bulduğu üçlüklerle sahadan 85-80 galip ayrıldı.
Mamak Mersin'den Galibiyetle Döndü! mask
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Yeşil-Beyazlılarda, Marlain Veal 19 sayı, 3 ribaund, 7 asist, Kaan Sarıaslan 10 sayı, 3 ribaund, 7 asist, Chance Comanche 20 sayı, 9 ribaund, 1 asist, 4 blok, Melih Kapucu 15 sayı (3/5 üçlük), 7 ribaund, 1 asist ile öne çıkan isimler oldu. 

Konuk ekip devreye önde girdi

Dengeli başlayan ilk periyotta 4 kez beraberlik olurken, fark ise en fazla 3 sayıya çıktı. Çekişmeli geçen ilk çeyreği  Yeşil-Beyazlılar 19-17 önde bitirmeyi başardı. Çekişmenin giderek yükseldiği maçta performans gösteren ev sahibi soyunma odasına 44-38 önde gitmeyi başardı.  Devre sonrası  3. periyoda savunmasıyla damga vuran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son çeyreğe girilirken fark 2 sayıya (58-56) düşürdü. 

3’lük şöleni

NBA maçlarını aratmayan son periyotta ise Yeşil-Beyazlılar bitime 8:40 kala Ömer Sancaklı ile skoru 61-60 lehine çevirdi. 7:30 kala ise bir üçlük de Marlain Veal'den geldi ve Yeşil- Beyazlılar farkı 4 sayıya çıkartarak skoru 64-60’ya getirdi.

Ev sahibi zorlama atışlar kullanırken, Yeşil-Beyazlılar üçlüklere devam etti, dört dakika kala fark 8 sayıya (75-67) yükseldi. Üçlük şenliğine katılan Melih Kapucu iki buçuk dakika kala farkı 11 sayıya (80-69) çıkardı. Hakemlerin savunma-hücum faullerini birbirine karıştırmasının da etkisiyle fark 11 saniye kala 4 sayıya (82-78) düştü ama sonuç değişmedi, Yeşil-Beyazlılar sahadan 85-80  galip ayrılmasını başardı.

11 Nis 2022 - 10:57 - Belediyeler

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