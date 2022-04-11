Mamak Mersin'den Galibiyetle Döndü!

Yeşil-Beyazlılarda, Marlain Veal 19 sayı, 3 ribaund, 7 asist, Kaan Sarıaslan 10 sayı, 3 ribaund, 7 asist, Chance Comanche 20 sayı, 9 ribaund, 1 asist, 4 blok, Melih Kapucu 15 sayı (3/5 üçlük), 7 ribaund, 1 asist ile öne çıkan isimler oldu.
Konuk ekip devreye önde girdi
Dengeli başlayan ilk periyotta 4 kez beraberlik olurken, fark ise en fazla 3 sayıya çıktı. Çekişmeli geçen ilk çeyreği Yeşil-Beyazlılar 19-17 önde bitirmeyi başardı. Çekişmenin giderek yükseldiği maçta performans gösteren ev sahibi soyunma odasına 44-38 önde gitmeyi başardı. Devre sonrası 3. periyoda savunmasıyla damga vuran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son çeyreğe girilirken fark 2 sayıya (58-56) düşürdü.
3’lük şöleni
NBA maçlarını aratmayan son periyotta ise Yeşil-Beyazlılar bitime 8:40 kala Ömer Sancaklı ile skoru 61-60 lehine çevirdi. 7:30 kala ise bir üçlük de Marlain Veal'den geldi ve Yeşil- Beyazlılar farkı 4 sayıya çıkartarak skoru 64-60’ya getirdi.
Ev sahibi zorlama atışlar kullanırken, Yeşil-Beyazlılar üçlüklere devam etti, dört dakika kala fark 8 sayıya (75-67) yükseldi. Üçlük şenliğine katılan Melih Kapucu iki buçuk dakika kala farkı 11 sayıya (80-69) çıkardı. Hakemlerin savunma-hücum faullerini birbirine karıştırmasının da etkisiyle fark 11 saniye kala 4 sayıya (82-78) düştü ama sonuç değişmedi, Yeşil-Beyazlılar sahadan 85-80 galip ayrılmasını başardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.