11 Nis 2022 - 11:04- Yaşam G: 11 Nis 2022 - 11:05

TÜİK Şubat işsizlik rakamlarını açıkladı! Düşüş Devam Ediyor...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.
TÜİK Şubat işsizlik rakamlarını açıkladı! Düşüş Devam Ediyor... mask
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ANKARA (İGFA) - Türkiye'de işsizlik oranı, Şubat ayında bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 oldu.

TÜİK'in derlediği Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubatta bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.


15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 17,7, kadınlarda ise yüzde 26,5 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olarak tahmin edildi.

11 Nis 2022 - 11:04 - Yaşam

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