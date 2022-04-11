Milli Boksör Havva Nur Şeker Bulgaristan Yolcusu!

36 ülkenin katılacağı Avrupa Boks Şampiyonasında Niğde İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Havva Nur Şeker hem Niğde'yi hem de Türkiye'yi temsil edecek. 12-22 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan Sofia'da Avrupa Şampiyonasına katılacak Havva Nur Şeker Türkiye'yi 66 kg'da mücadele edecek.

Şeker Adana Kozan'da düzenlenen boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu olmuştu.