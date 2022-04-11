11 Nis 2022 - 11:09- Spor G: 11 Nis 2022 - 11:10

Milli Boksör Havva Nur Şeker Bulgaristan Yolcusu!

ABONE OL Google News Sayfamız

36 ülkenin katılacağı Avrupa Boks Şampiyonasında Niğde İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Havva Nur Şeker hem Niğde'yi hem de Türkiye'yi Temsil edecek. Murat Karakaya (NİĞDE İGFA)
Milli Boksör Havva Nur Şeker Bulgaristan Yolcusu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

36 ülkenin katılacağı Avrupa Boks Şampiyonasında Niğde İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Havva Nur Şeker hem Niğde'yi hem de Türkiye'yi temsil edecek. 12-22 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan Sofia'da Avrupa Şampiyonasına katılacak Havva Nur Şeker Türkiye'yi 66 kg'da mücadele edecek.

Şeker Adana Kozan'da düzenlenen boks şampiyonasında Türkiye şampiyonu olmuştu.

11 Nis 2022 - 11:09 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Final Mücadelesinde Şampiyon GGYD! mask
Final Mücadelesinde Şampiyon GGYD!
Ramazan’da Spora Ara Vermeyin! İşte Ramazanda Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerenler! mask
Ramazan’da Spora Ara Vermeyin! İşte Ramazanda Spor Yaparken Dikkat Edilmesi Gerenler!
Muğla'da 'Rally Bodrum' İçin Geri Sayım Başladı... mask
Muğla'da 'Rally Bodrum' İçin Geri Sayım Başladı...
Protokol İmzalandı... Spor Liselerinde Yeni Dönem Başlıyor! mask
Protokol İmzalandı... Spor Liselerinde Yeni Dönem Başlıyor!
Avrupa Şampiyonları Rıza Kayaalp Ve Murat Fırat’a Türk Bayraklı Karşılama! mask
Avrupa Şampiyonları Rıza Kayaalp Ve Murat Fırat’a Türk Bayraklı Karşılama!
Trabzon'da kazanan yok mask
Trabzon'da kazanan yok
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status