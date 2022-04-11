Pursaklar Endemik Vadi'de Keçi Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı!

Pursaklar Belediyesi, endemik bitki çalışması ve endemik fauna merkezi olarak Türkiye’de bir ilk olan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Endemik Vadi’de dünyaya yeni gelen sevimli keçi yavruları, bütün ilgiyi üzerine çekiyor.

Soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerine ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıldığı Endemik Vadi'yi ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, minik keçi yavruları ile özel ilgilendi.

‘‘Ailece keyifli vakit geçirebilir, çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz.’’

Endemik Vadi'nin vatandaşları beklediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ailece keyifli vakit geçirebilir, çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz. Dünya'ya gözlerini yeni açmış olan oğlaklarımızı da yakından görme ve onlara dokunma fırsatı bulabilirsiniz. Dünya'ya yeni gelen yavrularımızla keyifli dakikalar geçirmek üzere tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadi'ye davet ediyorum" dedi.