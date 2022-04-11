11 Nis 2022 - 18:20- Belediyeler

Pursaklar Endemik Vadi'de Keçi Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı!

ABONE OL Google News Sayfamız

4 Ankara beyazına(Kedi, Keçi, Güvercin, Tavşan) ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Endemik Vadi, yeni doğan keçi yavrularını ağırlamaya başladı.
Pursaklar Endemik Vadi'de Keçi Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, endemik bitki çalışması ve endemik fauna merkezi olarak Türkiye’de bir ilk olan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Endemik Vadi’de dünyaya yeni gelen sevimli keçi yavruları, bütün ilgiyi üzerine çekiyor.

Soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerine ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıldığı Endemik Vadi'yi ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, minik keçi yavruları ile özel ilgilendi. 

‘‘Ailece keyifli vakit geçirebilir, çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz.’’

Endemik Vadi'nin vatandaşları beklediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ailece keyifli vakit geçirebilir, çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz. Dünya'ya gözlerini yeni açmış olan oğlaklarımızı da yakından görme ve onlara dokunma fırsatı bulabilirsiniz.  Dünya'ya yeni gelen yavrularımızla keyifli dakikalar geçirmek üzere tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadi'ye davet ediyorum" dedi.

11 Nis 2022 - 18:20 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Endemik Vadi'de Keçi Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı! mask
Pursaklar Endemik Vadi'de Keçi Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı!
Pursaklar'ın Atölyelerinde Dene Yanıl Keşfet... mask
Pursaklar'ın Atölyelerinde Dene Yanıl Keşfet...
Çankaya 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü Kutluyor... mask
Çankaya 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü Kutluyor...
Başkan Oğuz İftarda Gönül Sofralarına Misafir Oluyor... mask
Başkan Oğuz İftarda Gönül Sofralarına Misafir Oluyor...
Mamak Mersin'den Galibiyetle Döndü! mask
Mamak Mersin'den Galibiyetle Döndü!
Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi’ne Kayıtlar Sürüyor! mask
Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi’ne Kayıtlar Sürüyor!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status