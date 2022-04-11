Pursaklar Endemik Vadi'de Keçi Yavruları Dünyaya Gözlerini Açtı!

Pursaklar Belediyesi, endemik bitki çalışması ve endemik fauna merkezi olarak Türkiye’de bir ilk olan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu Endemik Vadi’de dünyaya yeni gelen sevimli keçi yavruları, bütün ilgiyi üzerine çekiyor.
Soyu tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerine ve endemik bitkilere ev sahipliği yapıldığı Endemik Vadi'yi ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, minik keçi yavruları ile özel ilgilendi.
‘‘Ailece keyifli vakit geçirebilir, çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz.’’
Endemik Vadi'nin vatandaşları beklediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ailece keyifli vakit geçirebilir, çocuklarınıza Ankara ile özdeşleşen hayvanları ve çiçekleri gösterebilirsiniz. Dünya'ya gözlerini yeni açmış olan oğlaklarımızı da yakından görme ve onlara dokunma fırsatı bulabilirsiniz. Dünya'ya yeni gelen yavrularımızla keyifli dakikalar geçirmek üzere tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadi'ye davet ediyorum" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.