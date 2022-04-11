Pursaklar'ın Atölyelerinde Dene Yanıl Keşfet...

Pursaklar Belediyesi, yetenekli gençlerin tespit edilmesi, yenilikçi düşünce ile daha üretken olmaları ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması amacıyla kurulan Deneyap ve Bilim atölyelerine genç dimalar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi, Yaşam Merkezinde hayata geçirdiği Deneyap Atölyeleriyle, dünyada adından söz ettirecek olan yeni nesil teknoloji hamlesi ile donanımlı gençlerin yetiştirilmesini amaçlıyor.

‘‘Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacıların, girişimcilerini keşfetmeye ve yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacağız’’

Deneyap atölyeleri ile gençleri geleceğe hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Geleceğin dünyasında genç kardeşlerimizin söz sahibi olabilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Deneyap atölyelerine katılan öğrencilerimiz, almış oldukları periyodik eğitimlerle teknolojik alanda gelişim sağlarken, kendi ilgi alanlarına özel teknolojik çalışmalara da imza atıyor. Geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeye ve yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacağız" dedi.