Hazımsızlık Nedir? Belirtileri Nelerdir? İşte Detaylar!

Birçok kişinin aklında hazımsızlık nedir sorusu bulunuyor. Karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissi olarak tanımlanabilir. Her ne kadar bazı kişiler hazımsızlığı önemsemese de ciddi sonuçlara rastlanabilir.

Hazımsızlık Nedir?

Hazımsızlık nedir; Google’da en çok araştırılan cümlelerin başında gelir. Çünkü, her yaştan insanın yaşamış olduğu bir sıkıntıdır. Bilhassa her dört insandan birisinin mide hazımsızlığı yaşadığı bilinir. Midede şişkinlik başta olmak üzere birden çok belirti ile kendisini gösteren bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak adına yapılması gerekenler vardır. Her şeyden önce, kişinin beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmesi gerekir.

Hazımsızlık nedir sorusuna sindirimin rahatsızlık duyularak yapılması cevabı verilebilir. Kendi başına bir hastalık olmadığını söylemek gerekir. Bazı insanlar; yemek yedikten sonra ciddi bir karın ağrısı yaşarlar. Ayrıca, dolgunluk hissine de rastlanır. Bu sorun ile her gün karşılaşanlar olduğu gibi nadiren karşılaşanlara da rastlanır.

Hazımsızlık; ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü, bu rahatsızlığın altında yatan farklı bir sindirim problemi olabilir. Geçmeyen hazımsızlık problemiyle karşılaşan kişiler; vakit kaybetmeden doktora görünmelidirler. Durumun ciddi olmadığı hallerde yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla sorundan kurtulmak mümkün hale gelir.

Hazımsızlık Belirtileri Nelerdir?

Karın ağrısı ve doygunluk hissi ile karşılaşan kişiler; bu durumun hazımsızlık belirtileri arasında olup olmadığını merak ederler. Hazımsızlık belirtileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

*Her şeyden önce, kişinin yemek sırasında erken doygunluk hissi yaşaması söz konusudur. Bir başka deyişle, yemek yemeye başlayan biri çok az yediği halde kendisini bir anda doymuş hisseder. Bu yüzden, yemek yemeyi bırakmak zorunda kalır. Bunun yanı sıra, yemeğin ardından yaşanan tokluk hissi; normalden daha uzun sürdüğü takdirde hazımsızlık vakasından söz etmek mümkündür.

*Üst karın bölgesinde rahatsızlık, yanma ve şişkinlik de hazımsızlık belirtileri arasında yer alır. Göğüs kemiğinin altı ila göbek arasındaki bölgede ciddi bir yoğunluk hisseden kişilerin hazımsızlık sorunu çektiklerini söylemek mümkündür. Hasta; karın bölgesindeki yoğun gaz birikiminden rahatsız olur.

*Mide bulantısı ve kusma hissi de hazımsızlık belirtileri arasında bulunur.

*Bazı insanlar; yaşadıkları hazımsızlıktan dolayı gerçekten de kusarlar. Bunun yanı sıra, geğirme de hazımsızlık belirtisi olarak gösterilebilir.

*Birçok kişi; hazımsızlık ila mide ekşimesini karıştırır. Ancak, iki durum arasında farklar vardır. Mide ekşimesi; yemek sırasında veya sonrasında göğüs merkezinde veya boyunda oluşabilen bir ağrı ve yanma hissi olarak adlandırılabilir.

*Şiddetli hazımsızlığın söz konusu olduğu durumlarda hasta kilo kaybedebilir. Ciddi bir iştahsızlık söz konusu olur. Kanlı istifra, siyah dışkı, yutma ve yutkunma sorunları, anemi belirtisi olarak da gösterilebilecek yorgunluk gibi belirtilere de rastlanabilir. Bu gibi durumlarda, hastanın vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekir.